Президент России Владимир Путин счел слишком «жестким» приговор жительнице Сочи оксане Севастиди, которая получила семи лет за смс-сообщение о военной технике в городе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, текстовую трансляцию которой ведет Republic.

«На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. у нас судебная система независимая, я не в курсе, за что там был приговор. Но если, как вы говорите, женщина отправила СМС о том, что видела, и если это видели все, то тогда действительно это странно», – заявил президент, пообещав углубиться в вопрос.