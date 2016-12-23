23 декабря, 15:15

Около Центра международной торговли, где проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина, за пикет задержали активистку Гаяне Амрахову и фотографа Александра Бохонова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Амрахова стояла с плакатом, на котором рассказывалось о ее жилищных проблемах. Уточняется, что она больна раком.

Задержанные доставлены в ОВД «Пресненский». Амрахова сообщила изданию, что полицейские угрожали ей в ходе задержания.

Позже Амрахова рассказала, что в отделении полиции уже с утра находится инвалид из Краснодарского края Людмила Сундукова. По ее словам, полицейские сказали Сундуковой, что она подошла к неправильному входу в здание, предложили подвезти ее, а после посадили в машину и увезли в ОВД.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Москве 23 декабря. Republic ведет прямую трансляцию происходящего.