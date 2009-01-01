23 декабря, 15:52

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был госпитализирован и попал в реанимацию. Об этом сообщил телеканал Life.

По данным источника «Интерфакса», Лужкова экстренно госпитализировали и вывели из состояния клинической смерти.

«Юрия Лужкова вывели из состояния клинической смерти, сейчас за его жизнь борются медики», – подчеркнул собеседник агентства.

Пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков в разговоре с «Дождем» и РБК опроверг информацию о срочной госпитализации бывшего столичного мэра. «Он не госпитализирован, и никакой срочности нет», – отметил Теребков. «Интерфаксу» он также сообщил, что Лужков «имеет право на то, чтобы обратиться к медикам».

Позже источник «Интерфакса» рассказал, что опасности для жизни Лужкова уже нет, а его состояние улучшается.

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин написал в твиттере, что держит ситуацию на контроле «с первых минут сообщения о госпитализации».

По данным Life, Лужков упал в обморок в здании фундаментальной библиотеки МГУ, после чего очевидцы вызвали «скорую помощь». У бывшего мэра случился приступ и упало давление, говорится в сообщении.

Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год, он был уволен с формулировкой «за утрату доверия». Мэром города после него стал Сергей Собянин.