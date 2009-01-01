23 декабря, 15:54

Следователи вернули деньги и ценности, изъятые во время обысков у бывшего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Кроме того, по данным издания, экс-главе ФТС уже предложено несколько важных должностей. «Коммерсантъ» отметил, что ранее 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции дал понять, что не имеет вопросов к Бельянинову.

«То, что следственные действия, обыски и нечто подобное были вброшены в средства массовой информации, недопустимо. Они наносят ущерб деловой и личной репутации любого человека», – заявил глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Обыски в доме Бельянинова прошли в июле 2016 года. В ходе обысков следователи обнаружили крупные суммы наличных (как в рублях, так и валюте), которые сам Бельянинов называл личными накоплениями, при этом в СМИ, например, попали фотографии денег в коробках из-под обуви. Источники «Коммерсанта» утверждают, что утечку фотографий организовали сотрудники ФСБ, которые сопровождали расследование дела о контрабанде, где у Бельянинова был статус свидетеля.

После публикаций об обысках глава ФТС ушел в отставку после десяти лет руководства таможенным ведомством. Возглавил ФТС Владимир Булавин. Уже в августе деловые СМИ сообщали, что Бельянинов является кандидатом на пост председателя правления Евразийского банка развития, а осенью начнется предметное обсуждение будущей работы Бельянинова.

15 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским телеканалам рассказал, что Бельянинов «год просился на выход». Глава правительства отметил, что Бельянинов «оставался, потому что искали замену. Совпало с обыском просто».