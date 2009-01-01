23 декабря, 16:02

Президент России Владимир Путин назвал повышение акцизов на спиртосодержащую продукцию «правильной, но запоздалой мерой». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, текстовую трансляцию которой ведет Republic.

«Вопросы, связанные с повышением акцизов, и другие меры, которые правительством предложены, считаю правильными, но запоздалыми, к сожалению. Надо было раньше это сделать», – заявил он.

Сообщения о том, что введение акцизов приведет к повышению стоимости парфюмерных и моющих средств не имеют под собой достаточно оснований, чтобы отказаться от этого, заявил президент.

Он также сообщил, что меры по борьбе с алкоголизмом не могут быть запретительного характера.

Ранее Путин заявил, что «люди мрут как мухи» из-за поблажек с акцизами на алкоголь. Он призвал повысить акцизы, чтобы на было алкоголя «по три копейки».

Эти заявления связаны с массовым отравлением людей концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, в результате чего скончалось 75 человек. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации, действует временный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей.