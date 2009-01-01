23 декабря, 16:07

Президент России Владимир Путин призвал топ-менеджеров компаний с государственным участием вести себя «скромнее» с премиями и расходами. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, текстовую трансляцию которой ведет Republic.

«Поскромнее надо быть, и я много раз об этом говорил и надеюсь, они это услышат», – заявил Путин.

Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистки Znak.com о строительстве дома главы «Роснефти» Игоря Сечина в Барвихе, за публикацию о котором он подал иск к газете «Ведомости».

«Руководителям госкомпаний надо не раздражать людей. Но журналисты тоже не всегда ведут себя аккуратно и вторгаются в частную жизнь публичных людей. Нам всем нужно вырабатывать правила и их придерживаться на основе общего высокого культурного уровня», – отметил Путин.

Недовольство Сечина вызвала статья «Ведомостей» о том, что глава «Роснефти» с осени 2014 года строит в центре Барвихи дом за $60 млн, которая была опубликована в июле 2016 года.

Сечин обратился в суд с иском, в котором потребовал от издания удалить статью со своего сайта, а также уничтожить тираж газеты с этой публикацией. В сентябре суд удовлетворил его иск, в ноябре законность такого решения подтвердил Мосгорсуд. В конце ноября «Ведомости» удалили статью со своего сайта.