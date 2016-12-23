23 декабря, 16:48

Захватчики самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways отпустили всех заложников. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

На данный момент происходит освобождение команды самолета, заявил он. На борту остались два захватчика и несколько членов экипажа.

Переговоры с угонщиками проводились представителями Ливии и Мальты.

Самолет Airbus A320 со 118 пассажирами на борту был захвачен ранее 23 декабря. Он совершал внутренний рейс в Ливии, но захватчики потребовали направить его на Мальту, где он и совершил приземление.

У угонщиков якобы были ручные гранаты, они угрожали взорвать самолет. Сообщалось, что один из захвативших самолет назвал себя сторонником бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи.

Times of Malta сообщает, что они принадлежат к группировке «Аль-Фатх Аль-Джадид», которая поддерживает Каддафи. По данным Sky News Arabia, захватившие самолет назвали себя членами группы «Новый свет».

РИА Новости со ссылкой на телеканал El Bilad сообщил, что захватчики потребовали освободить сына Каддафи Сейфа аль-Ислама. По другим данным, они требовали «надавить» на ливийскую армию и создать коридор для выхода боевиков из Бенгази.

Один за заложников самолета рассказал Reuters, что угонщики требовали создать партию в поддержку Каддафи. Позднее в эфире ливийского телевидения один из захватчиков назвал свое имя – Муса Шаха. По его словам, он возглавляет партию Каддафи «Аль-Фатх Аль-Джадид».