23 декабря, 16:43

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением Роспотребнадзора приостановить на 30 дней продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25%. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников», – сказал глава правительства на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Роспотребнадзор предложил на 30 дней остановить реализацию непищевой алкогольной продукции с содержанием спирта более 25% во всей стране. Кроме того, Попова также призвала ввести дополнительный контроль за оборотом парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Медведев выразил надежду, что Роспотребнадзор просчитал все последствия такого решения, и напомнил, что в настоящее время уже разрабатываются системные меры с целью упорядочить оборот спиртосодержащих жидкостей.

23 декабря провизоры некоторых аптек в Москве рассказали RNS, что столичные аптеки ограничили продажу спиртосодержащих лекарств и настоек, и отпускают не более двух флаконов в руки.

Как рассказали РБК источники в двух крупных аптечных сетях, решение ограничить продажу лекарств и настоек с содержанием спирта было принято внутри компаний.

Такое решение было принято после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, в результате чего скончалось 75 человек. По факту отравления было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

23 декабря Следственный комитет сообщил, что фигурантом дела стал заместитель главы Иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, жалобы на незаконный оборот «Боярышника» в Иркутской области поступали в региональное управления Роспотребнадзора с мая 2016 года, однако Лужнов не принял необходимых мер по проверки фактов, указанных в обращениях.