23 декабря, 16:43

Боевики «Исламского государства» опубликовали видео с угрозами Аниса Амри, который подозревается в совершении террористического акта в Берлине. Об этом сообщает агентство Amaq, передает SITE Intel Group.

https://twitter.com/siteintelgroup/status/812289945603862528

В ролике Амри заявил, что намерен отомстить за смерти мусульман в результате бомбардировок. Как отметила руководитель SITE Рита Кац, он, по его словам, хотел наказать «свиноедов», став шахидом.

Кац также указала, что видео свидетельствует о связи Амри с «Исламским государством» и о том, что его теракт был вдохновлен ИГИЛ. При этом случившееся в Берлине ИГИЛ не координировало.

Ранее стало известно, что Амри был застрелен полицией Милана в ночь на 23 декабря в ходе перестрелки. До этого Spiеgel сообщил, что на месте теракта в Берлине были найдены документы гражданина Туниса Аниса Амри 1992 года рождения.

Вечером 19 декабря в столице Германии неизвестный на грузовике въехал в людей, собравшихся на рождественской ярмарке. В результате 12 человек погибли, еще 48 были ранены. Прокуратура Германии признала случившееся терактом.