23 декабря прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась 3 часа 50 минут, президенту успели задать 67 вопросов. Republic выделил наиболее любопытные ответы Путина.

О досрочных президентских выборах

«Сразу скажу: возможно, но нецелесообразно».

Вопрос о своем участии в выборах Путин прокомментировал, как и всегда: приму решение, когда «время созреет».

О деле Улюкаева

«Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал, считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия».

И добавил, что делать выводы о его виновности до суда «нецелесообразно и вредно».

Об отношении украинцев к россиянам как к оккупантам

«Хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране. Вот о чем нужно думать».

Такой ответ получил украинский журналист на реплику, не переживает ли Путин, что после его выхода на пенсию граждане Украины продолжат относиться к россиянам как к оккупантам.

О приватизации «Роснефти»:

Путин рассказал, что иностранные инвесторы (Glencore и QIA) уже перечислили деньги за купленный пакет акций.

«Деньги перечислены в бюджет Российской Федерации в полном объеме, уже перечислены. Иностранцы уже перечислили свою часть – 700 с лишним миллиардов»

«Роснефтегаз» заверял, что уже получил и перевел в Минфин средства от сделки, не уточняя их источник. После этого кредитор иностранных инвесторов, Intesa Sanpaolo, уточнил, что все еще рассматривает возможное участие в сделке. По данным «Ведомостей», Intesa уже выдал кредит, однако подтверждения этой информации до сих пор не было.

О силовиках – фигурантах дела Немцова

«Кстати говоря, в том, что люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжелые преступления, ничего удивительного нет».

Так президент ответил на вопрос, стоит ли все же вызвать на допрос Руслана Геремеева. Впрочем, Путин еще пояснил, что поддерживает «все, что делает следствие».

О сильнейшей армии в мире

«Честно говоря, меня немножко удивило высказывание других официальных представителей действующей Администрации, которые почему-то начали доказывать, что вооруженные силы Соединенных Штатов являются самыми мощными в мире. А с этим-то никто и не спорил».

Президент пояснил свои вчерашние слова о том, что Россия любого потенциального агрессора. «Внимание! – агрессора. Это очень важно. Не случайно я об этом сказал».

О делах Олега Сенцова и украинского журналиста Романа Сущенко

«Теперь по поводу режиссеров и журналистов. Режиссеры и журналисты должны заниматься: одни – журналистикой, а другие – производством спектаклей и фильмов».

Так Путин объяснил, почему не планирует их помиловать. Он ответил и на вопрос о «крымских диверсантах», жаловавшихся на жуткие пытки в ФСБ. Заверил, что «никто их не бил и не пытал», а они сами все сами выложили, как на духу.

Об отношениях к властям Турции

«Знаете, откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и наш самолет был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям».

А вот что Путин говорил после того, как Турция сбила российский истребитель Су-24: «сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов».

О деле журналиста РБК Александра Соколова

«Если дело дошло до суда, то значит, там не все так просто, но я посмотрю еще раз».

Изначально президент заявил, что никогда не слышал о Соколове. Журналист Екатерина Винокурова напомнила, что вопрос о Соколове задавали на прошлогодней пресс-конференции. Путин в ответ сказал, что Кремль «наверняка» занимался эти делом.

О семилетнем сроке россиянки за SMS о военной технике

«На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, то она же написала то, что видела. Это все видели, значит, это не представляло из себя никакой большой тайны».

Президент пообещал разобраться в деле Оксаны Севастиди, которая перед событиями августа 2008 года отправила SMS своему другу в Абхазию о военной технике, проходящей через Сочи.

О «доме Сечина» в Барвихе

«Я согласен с вами, поскромнее надо быть, вы правы. Я много раз об этом им говорил и надеюсь, что они услышат. Это касается и премий, это касается доходов. Даже если это в рамках закона возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей».

По поводу исков Сечина к ведущим российским деловым изданиям президент заявил, что все определяет суд, а компенсацию «Роснефти» от РБК в размере чуть более 300 тысяч рублей назвал «ничтожной», добавив, что «на самом деле ничего страшного не произошло». Оценку требования суда уничтожить тираж «Ведомостей» о «доме Сечина» Путин дать отказался, посоветовав лишь исполнить его.

О миллиардах «Роснефтегаза»

«Они абсолютно прозрачны, они все находятся под контролем правительства, и некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание».

Корреспондент «Ведомостей» спросила, почему бы не «изъять» излишки на счетах «Роснефтегаза», остающиеся после передачи дивидендов «Роснефти» и «Газпрома» и в бюджет.