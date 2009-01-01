От 2016 года, как и от каждого предыдущего, мы с надеждой ждали перемен. Что в итоге?

Перемен дождались в первую очередь США и Европа, где многие им не рады. Американцы вопреки прогнозам выбрали президентом Трампа, британцы проголосовали за выход из Евросоюза, обрушив фунт и поставив единство Европы под вопрос.

Как и предыдущий, этот год прошел под знаком террора: выходцы из ИГИЛ опробовали новую кровавую тактику с въезжающими в толпу грузовиками.

В России своя повестка. Осенние выборы в Госдуму прошли почти незаметно, а главными новостями становились аресты по коррупционным делам – от губернатора Белых с 400 тысячами евро и полковника Захарченко с почти девятью миллиардами рублей до министра Улюкаева с двумя миллионами долларов.

В мире о России говорили прежде всего в связи с Сирией – и в основном с осуждением, которое достигло пика после взятия Алеппо (хотя отличить правду от пропаганды в освещении сирийских событий трудно).

Последние новости года оказались хуже, чем можно было предположить, – убийство российского посла в Турции, теракт на рождественской ярмарке в Берлине, крушение Ту-154 с ансамблем Александрова и доктором Лизой на борту.

Помня обо всем этом, отбирая главные фото 2016 года, мы все же постарались напомнить вам и о хорошем.