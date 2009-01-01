24 февраля. Фото Млечного Пути, сделанное чилийским телескопом APEX. Это первая исчерпывающая карта плоскости Галактики, видимой из Южного полушария.
Фото: ESO / APEX / ATLASGAL consortium / NASA / GLIMPSE consortium / ESA / Planck
19 июля. Манила, Филиппины. В этой филиппинской тюрьме спят везде, где можно лечь. Вместо 800 человек, на которых она рассчитана, в ней содержатся 3800 заключенных. В 2016 году президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам страны убивать наркоторговцев без суда. Жертвами начавшейся кампании массовых убийств стали тысячи людей по всей стране.
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25 сентября. Долина реки Омо, Эфиопия. Представители племени Сури, которому угрожает исчезновение из-за строительства дамбы Гибе-3 на Ниле.
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17 августа. Алеппо, Сирия. 5-летний Омран Дакнеш в машине скорой помощи. Мальчика извлекли из-под завалов после авиаударов сирийской или российской армии.
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6 июля. Кано, Нигерия. Эмир города Мухаммад Сануси II на шествии, посвященном окончанию священного для мсульман месяца рамадан.
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14 июля. Ницца, Франция. Вечером во время празднования Дня взятия Бастилии грузовик въехал в толпу на Английской набережной. Погибли 86 человек. Ответственность за теракт взяли террористы «Исламского государства».
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22 октября. Мосул, Ирак. Жители покидают город после того, как его вновь заняли боевики «Исламского государства».
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11 января. Лондон, Великобритания. Девушка с татуировкой Дэвида Боуи в образе Зигги Стардаста принесла цветы к дому, где жил певец. Легендарный музыкант скончался от рака, ему было 69 лет.
Фото: Stefan Wermuth / Reuters
5 мая. Пальмира, Сирия. Концерт оркестра Мариинки в освобожденной от боевиков «Исламского государства» Пальмире. В декабре террористы вернули контроль над городом.
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10 июня. Марсель, Франция. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона английских и российских болельщиков перед матчем Евро-2016. Перед матчем фанаты устроили несколько драк, а во время игры – беспорядки на трибунах. В результате столкновений пострадали 35 человек, один английский болельщик погиб. Встреча завершилась вничью 1–1.
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29 февраля. Суматра, Индонезия. Вулкан Синабунг выбросил трехкилометровый столб газа и пепла.
Фото: Imago / TASS
14 августа. Рио-де-Жанейро. Спринтер Усэйн Болт бежит к своей седьмой золотой олимпийской медали. Через пять дней он добежит и до восьмой.
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27 января. Афины, Греция. Пожилому мужчине удалось выхватить пакет с мандаринами, которые греческие фермеры раздавали бесплатно во время уличных протестов. Люди несколько недель выходили на улицы, выступая против планов правительства повысить налоги и урезать пенсии.
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
15 марта. Идомени, Греция. Ребенок мигрантов прячется от непогоды во временном лагере.
Фото: Vadim Ghirda / AP / TASS
20 марта. Гавана, Куба. Самолет президента США впервые за 50 лет собирается совершить посадку на Острове Свободы.
Фото: Alberto Reyes / Reuters
1 сентября. Аматриче, Италия. Развалины после землетрясения 24 августа, разрушившего полгорода и унесшего жизни 293 человек.
Фото: Alessandro di Meo / AFP
25 февраля. Берлин, Германия. Марк Цукерберг и другие гости премии Axel Springer Award. Создатель Facebook получил премию «за выдающиеся предпринимательские способности».
Фото: Kay Nietfeld / Reuters
18 августа. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Синхронистка российской команды во время выступления с технической программой. На следующий день они завоюют золото Игр.
Фото: Clive Rose / Getty Images
10 сентября. Москва, Россия. Невесты делают селфи с Владимиром Путиным на Красной площади. Спустя несколько дней выяснилось, что невесты ненастоящие и участвовали в выступлении, подготовленном ко Дню города.
Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin / Sputnik
20 сентяря. Либревиль, Габон. Здание парламента страны после поджога сторонниками прогоравшего на выборах кандидата в президенты.
Фото: Edward McAllister / Reuters
15 июня. Претория, Южная Африка. Бегун-паралимпиец Оскар Писториус на заседании суда по делу об убийстве подруги. Спустя несколько недель Писториуса осудили на шесть лет тюрьмы вместо пятнадцати, которых требовало обвинение.
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10 ноября. Вашингтон, США. Первое рукопожатие президента США Барака Обамы и избранного президента США Дональда Трампа.
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP / TASS
2 июня. Нант, Франция. Протестующий отбрасывает шашку со слезоточивым газом во время разгона уличных акций против реформы трудового законодательства.
Фото: Stephane Mahe / Reuters
8 октября. Гавайи, США. Морская черепаха присоединилась к участникам триатлона IRONMAN.
Фото: Donald Miralle / IRONMAN / Getty Images
13 июля. Лондон, Великобритания. Дети Дэвида Кэмерона слушают обращение отца к нации. Через несколько часов он отправится в Букингемский дворец просить королеву принять его отставке. Такое решение премьер принял после того, как страна проголосовала за выход из Евросоюза.
Фото: Oli Scarff / AFP
16 июля. Стамбул. Турция. Солдаты, участвовавшие в военном перевороте, сдаются проправительственным активистам на мосту через Босфор после неудачи мятежа. Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось удержать власть. После неудачного переворота в стране начались массовые репрессии.
Фото: Getty Images
29 июля. Колорадо Спрингс, США. Дональд Трамп выступает перед избирателями Колорадо с младенцами на руках.
Фото: Evan Vucci / AP / TASS
19 февраля. Приштина, Косово. Оппозиция распылила слезоточивый газ в парламенте, выступая против кандидатуры Хашима Тачи в президенты.
Фото: Armend Nimani / AFP
19 декабря. Анкара, Турция. Несколько мгновений назад 22-летний Мевлют Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова.
Фото: Burhan Ozbilici / AP / ИТАР-ТАСС
27 декабря. Спасатели поднимают со дна Черного моря обломки самолета Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря.
Фото: пресс-служба МЧС России / ИТАР-ТАСС