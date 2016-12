Однажды летом 2007 года сотрудники корпорации Google собрались в офисе, чтобы выслушать лекцию Мерлина Манна, автора блога о том, «как найти время для креативной работы». Обсуждали насущный профессиональный вопрос – проклятие цифрового века электронную почту, которая отнимала часы, отвлекала и мешала жить и трудиться. Проблема с почтой знакома любому офисному работнику, но дело не только в ней: современный человек каждый день имеет дело с бесконечным списком задач, который – спасибо интернету – в любой момент может пополнить кто угодно на планете. Это постоянное давление вызывает закономерную реакцию: должен же быть способ вернуть себе контроль над ситуацией, упорядочить работу, делать ее эффективнее? Да, способ есть, говорят такие люди, как Манн: следуйте советам по тайм-менеджменту и сможете быстрее управиться с делами, быть более организованными, больше и лучше успевать. Но работают ли эти советы? И что если наша вновь обретенная продуктивность только ухудшает ситуацию? Журналист Guardian Оливер Беркман, автор книги The Antidote: Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking («Антидот: Счастье для людей, которые терпеть не могут позитивного мышления») объясняет, в чем опасность тайм-менеджмента.