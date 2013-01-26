В Узбекистане распространен принудительный труд. Хрестоматийный пример еще из советской истории – сбор хлопка, на который ежегодно отправляют всех подряд – от бюджетников до предпринимателей (и даже детей, хотя власти каждый год обещают этого не делать). Это почти бесплатная работа, часто сопровождающаяся угрозами и издевательствами.

Но сбор хлопка – лишь одна из форм принуждения. Среди других – сбор металлолома и макулатуры, обязательная подписка на официальные газеты, уборка улиц. Одно из местных изданий рассказало, что с местного жителя за выделение участка земли чиновники потребовали сдать металлолом, подписаться на некоторые газеты и дать взятку в 700 тысяч сумов (около 13 тысяч рублей).