23 декабря, 17:19

Состояние здоровья бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова нормализовалось. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я только что побывал у Юрия Михайловича, мы с ним прекрасно пообщались, он уже думает о том, как продолжит выращивать гречку в Калининградской области. Проведены все необходимые диагностические мероприятия, опасность миновала, жизни Юрия Лужкова ничто не угрожает», – сказал вице-мэр Москвы Леонид Печатников.

Чиновник заявил, что, вероятно, в течение недели Лужков будет выписан из больницы.

Позже сам Лужков заявил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого. Он назвал сообщения о своей клинической смерти «полным бредом и неправдой».

Ранее 23 декабря СМИ сообщали, что Лужков был госпитализирован и попал в реанимацию. По неподтвержденной информации, его госпитализация была экстренной, в ходе нее его вывели из состояния клинической смерти.

Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год, он был уволен с формулировкой «за утрату доверия». Мэром города после него стал Сергей Собянин.