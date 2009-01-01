23 декабря, 18:43

Пресненский суд Москвы отклонил иск к «Эху Москвы» от внучки первого главы КГБ Ивана Серова – Веры и депутата Госдумы Александра Хинштейна, который был подан из-за негативной оценки деятельности Серова во время передачи «Дилетанты». Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом заместитель главного редактор «Эха Москвы» Сергей Бутман сообщил, что пригласил Хинштейна на передачу «Дилетанты», а тот согласился поучаствовать.

Иск был подан в октябре. Истец требовала взыскать с выступавшего в эфире историка Бориса Соколова 1,5 млн рублей, а с радиостанции 2 млн рублей «за очернение памяти деда». Защита «Эха Москвы» требовала отказать в удовлетворении иска, так как историком было высказано оценочное суждение.

Передача вышла в эфир в июле. В ней обсуждалась книга «Иван Серов. Записки из чемодана», в нее вошли комментарии Александра Хинштейна.

Соколов во время передачи заявил, что некоторые дневники могут быть поддельными, а сам выход книги назвал «идеологическим заказом», чтобы реабилитировать Ивана Серова.

Иван Серов был переведен в НКВД в 1939 году. Он был связан с Катынским расстрелом в 1940 году, к депортации народов Северного Кавказа и к подавлению восстания в Венгрии в 1956 году. В 1954 году возглавил Комитет государственной безопасности (КГБ), который был выделен из состава МВД, позднее возглавил Главное разведывательное управление (ГРУ).