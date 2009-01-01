Следующий, 2017 год для России имеет особое психологическое значение. Как год столетия революции он заранее ассоциируется с потрясениями, финансовыми рисками, потерями. Однако мне представляется, что математически простой 2017 год может оказаться для России и одним из самых экономически простых за последнее время. Ситуация не обещает больших сюрпризов. Обойдется, я полагаю, и без обвалов рубля (по этому поводу есть, впрочем, и альтернативное мнение. – Republic).

Сейчас российская валюта выглядит на редкость устойчивой. В перспективе ближайшего года ее курс по-прежнему будет зависеть главным образом от цен на нефть. Конечно, будут и краткосрочные колебания, вызванные колебаниями клиентского спроса и предложения на рынке, противоречивыми ожиданиями российских и международных инвесторов, а также действиями крупнейших российских компаний-экспортеров. В этом году, несмотря на большую по объему сделку по «приватизации» «Роснефти», эти факторы не оказали большого влияния на валютный рынок. Вероятнее всего, колебания курса в течение будущего года тоже будут небольшими: с тенденцией к укреплению рубля в силу внутренних факторов и с тенденцией ослабления рубля в силу внешних факторов. Сейчас эти факторы компенсируют друг друга. На мой взгляд, вероятность сдвига в одну или другую сторону примерно одинакова.

Перелом в ожиданиях

Сейчас, по нашей оценке, рубль примерно на полтора рубля сильнее к доллару, чем следует из простых регрессионных расчетных моделей. Такие модели позволяют прогнозировать курс рубля на основе того, как он раньше менялся под действием значимых внешних факторов. В этом смысле можно сказать, что сейчас курс рубля несколько завышен. Что к этому привело?

Дополнительное укрепление рубля сверх равновесного уровня вызвано тем, что не оправдались противоположные ожидания. Начиная с конца лета большинство российских аналитиков и участников рынка считали, что к концу года доллар укрепится. Население и фирмы заранее покупали доллары в надежде на их рост: сначала на идее, что до парламентских выборов «рубль держат», а потом «отпустят». Потом – на новостях об ухудшении торгового баланса и необходимости повышенных выплат по внешнему долгу в конце года и росте доллара к остальным мировым валютам. Но к концу года стало ясно, что ожидания не оправдались: 30 ноября ОПЕК и примкнувшие к ней страны впервые за 15 лет договорились о сокращении добычи нефти, нефть подорожала, рубль, соответственно, тоже. Те, кто рассчитывал на укрепление доллара, в нем разочаровались и были вынуждены продавать валюту. И это, в свою очередь, добавило факторов для дальнейшего укрепления рубля. Немаловажно, что иностранные инвестиционные банки пишут о перспективах рубля в восторженных тонах, также провоцируя своих клиентов на его покупку.

В целом судьба рубля в 2017 году сложится под влиянием следующих переменных.