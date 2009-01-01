23 декабря, 19:46

Министерство торговли США внесло 23 российские компании в список санкций из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уведомление министерства.

Под санкции попали, в частности, несколько дочерних компаний концерна «Алмаз-Антей» и крымские компании.

Официально информация будет опубликована 27 декабря.

Ранее в декабре в санкционный список расширил Минфин США. В него были добавлены миллиардер Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», некоторые руководители Банка России и несколько подразделений компании «Новатэк».

При этом США сняли некоторые ограничения в отношении Главгосэкспертизы и разрешила проводить с ней ряд сделок. А до этого санкции были ослаблены в отношении «Рособоронэкспорта».

В декабре 55% опрошенных Bloomberg экспертов предсказали снятие с России санкций. Это на 10% больше, чем результаты аналогичного исследования, проведенного в октябре до выборов президента США, на которых победил республиканец Дональд Трамп. 40% опрошенных заявили, что вслед за США санкции с России снимет и Евросоюз.