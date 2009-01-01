Скоро Новый год и если вы все еще думаете, как встретить его так, чтобы он запомнился не только вам, но и вашим внукам, прислушайтесь к совету Republic Weekly. Анна Монгайт выбрала пять самых ярких новогодних маршрутов – не пропустите лучшие вечеринки под бой Курантов. 31 декабря вы сможете буквально все – стать участником революции, найти Василия, эвакуироваться в Лос-Анжелес, послушать каверы в Гоголь-центре, прикинуться Гарри Поттером и даже сплясать на русском балу в Кремле.

Поучаствовать в революции

«100 лет революций в Новогоднюю ночь» – так называется главная вечеринка 31 декабря. Ее было бы уместно проводить на Красной площади, но там снимают «Голубой огонек». Под революцию закроют весь «Стандарт-отель» на Пушкинской площади. Организаторы – компания Rise Entertainment, прославившаяся костюмированными то ли рейвами, то ли балами «Midsummer Night Dream». На этот раз революцию гламуризируют до последней степени. Парти устроено как вездесущий иммерсивный театр. По отелю гостей проведут ряженые гиды, открывая двери в нужные номера – в каждом свое шоу. Мао Цзэдун, Вертинский, авторы и режиссеры Октябрьской, бархатной и сексуальной революций. Обязательно посетите перестройку. В ресторанах и сьютах задуманы танцы. В качестве дресс-кода требуют «100 оттенков огненного», а также «меха, перья и революционный дух»! Лодку будут раскачивать до позднего утра. Невольно восхищаешься владельцами Стандарт-отеля, смело запустившими революцию на свою буржуазную территорию. Ведь обычно после нее – только руины.