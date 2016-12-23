23 декабря, 20:20

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин направил ему «самые теплые поздравления с Рождеством и Новым годом», передает CNN.

«[Получил] очень приятное послание от Владимира Путина. Его мысли настолько правильны, – сказал американский лидер. – Я думаю, обе стороны способны жить в соответствии с этими мыслями, и мы не должны идти по другому пути».

Он также добавил, что в письме Путин призвал его к восстановлению двустороннего сотрудничества между Россией и США.

О том, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отмечалось, что в своем послании российский лидер выразил надежду, что после вступления в должность избранного президента будут предприняты «реальные шаги к восстановлению рамок двустороннего сотрудничества в разных областях».

В Кремле ранее отказались от предложения главы европейской дипломатии Федерики Могерини об объединении ЕС и России в противовес политике избранного президента США, отметив, что «это не тот подход, который отвечал бы нашим интересам».