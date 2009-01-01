23 декабря, 20:54

Правительство не стало изменять условия хранения информации, предусмотренные законами Яровой. Операторы будут обязаны хранить информацию пользователей сроком до шести месяцев, сказано в проекте постановления правительства, которое подготовило Минкомсвязи.

В течение полугода будут храниться текстовые и голосовые сообщения, а также изображения и видео, передаваемые российскими пользователями.

При этом правительство уточнило, как часто госорганы смогут обращаться с запросами к операторам: не более 0,3% от общего числа идентификационных номеров в течение 15 суток, не более 0,6% – в течение месяца и не более 5% за год.

Отправлять запросы будут из пункта управления оперативно-розыскными мероприятиями (ОРМ), который создадут при организации круглосуточного удаленного доступа к хранилищу содержания сообщений.

Госорганы также будут иметь круглосуточный доступ к текстовым и звуковым сообщениям, а также к видеофайлам и изображениям с интернет-сервисов, которые необходимо хранить в течение полугода.

Пакет «антитеррористических» законов, которые внесли в Госдуму депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 июля. На их выполнение, по подсчетам «Ростеха», потребуется 10,3 млрд рублей. «Почта России» оценила реализацию в полтриллиона рублей, такую же цифру назвал «Мегафон».

На сайте «Российской общественной инициативы» в августе появилась петиция за отмену законов Яровой, набравшая более 100 тысяч подписей, но ее не рассмотрели. Тогда Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подал иск к министру Открытого правительства Михаилу Абызову с целью вынудить его рассмотреть этот документ.