23 декабря, 21:49

Угонщики самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways использовали поддельное оружие. Об этом в твиттере написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

«Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, которое использовали при захвате Afriqiyah, – это муляж», – заявил Мускат.

Ранее 23 декабря в Ливии был захвачен пассажирский самолет, который позже приземлился на Мальте. На борту находились 118 человек. По данным представителя Afriqiyah Airways, угонщики планировать добраться до Рима, но были вынуждены приземлиться на Мальте из-за нехватки топлива. Сообщалось, что у угонщиков, предположительно, были ручные гранаты.

Позже всех заложников отпустили, после чего полиция задержала самих захватчиков, которые сдались властям. По данным Times of Malta, угонщики являются сторонниками поддерживаемой бывшим президентом Ливии Муаммаром Каддафи группировки «Аль-Фатх Аль-Джадид». Sky News Arabia сообщил, захватчики назвали себя членами группы «Новый свет».