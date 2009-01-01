23 декабря, 23:06

Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции, требующей запретить Израилю вести поселенческую деятельность на палестинских территориях, сообщает Reuters.

Поддержали проект 14 членов Совбеза, воздержался один – от США. Агентство отметило, что это первая за восемь лет резолюция, которую удалось принять Совбезу ООН по вопросу Израиля и Палестины.

Согласно документу, израильские поселения на территории Палестины не имеют законного основания, а также является «вопиющим нарушением» международного права.

«Это не резолюция против поселений, это антиизраильское решение, направленное против еврейского народа и государства евреев. Сегодня ночью Соединенные Штаты [Америки] просто отказалась от своего единственного друга на Ближнем Востоке», – заявил министр национальной инфраструктуры Израиля Юваль Штайниц.

При этом представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что «продолжающееся строительство поселений серьезно подрывает безопасность Израиля».

Позже официальный представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман заявил, что страна отказывается выполнять резолюцию ООН.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп писал в твиттере, что Вашингтону следует наложить вето на эту резолюцию. «США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН», – заявил он.

В 2011 году в Совбезе уже рассматривали резолюцию о запрете израильских поселений. Тогда «за» проголосовали 14 стран, но США воспользовались правом вето, поэтому документ был заблокирован. Перед заседанием 23 декабря, как сообщало Reuters, премьер-министр Израиля призывал Вашингтон вновь наложить вето на данный документ.