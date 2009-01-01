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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после того, как он официально станет главой государства, отношения ООН и США изменятся. Об этом он написал в твиттере.

«Что касается ООН, все будет иначе после 20 января», – заявил Трамп.

О каких именно изменениях идет речь, избранный президент США не уточнил. При этом его сообщение было опубликовано после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю вести поселенческую деятельность на палестинских территориях. США от голосования по документу воздержались, хотя Трамп призывал наложить вето.

В Белом доме в ответ на заявление избранного президента США напомнили, передает Reuters, что «в каждый момент времени есть только один президент, и до 20 января это президент Обама».

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху выразил надежду на сотрудничество с Трампом, чтобы противостоять ООН.

«Администрация Обамы не то, чтобы не в состоянии защитить Израиль против этой бандитской деятельности ООН, она, напротив, вступил в сговор с ним за кулисами», – цитирует Reuters заявление премьер-министра.

Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза из 15. Агентство отметило, что это первый за восемь лет документ по вопросу Израиля и Палестины, который удалось принять ООН.