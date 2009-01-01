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Президент Барак Обама подписал закон о финансировании и направлениях политики министерства обороны США на 2017 год, который, в частности, распространяет действие «закона Магнитского» на все страны. Документ опубликован на сайте Конгресса.

«Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» предусматривает санкции в отношении тех лиц, которых США считают причастными к коррупции и нарушению прав человека, а также тех, кто «несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека».

ТАСС добавило, что документ принят сроком на шесть лет, но введенные за этот период ограничительные меры буду бессрочны. Суть санкций заключается в том, что попавшие в список не смогут получить американскую визу, а вся их собственность и банковские счета на территории США будут заблокированы. Решение об отмене этих санкций будет принимать президент США.

С инициативой сделать «закон Магнитского» глобальным выступил сенатор Бен Кардин. Сенат одобрил этот документ 18 декабря.

Первоначальный вариант закона был подписан Бараком Обамой в декабре 2012 года. Его приняли после смерти в СИЗО «Матросская тишина» юриста Сергея Магнитского, которого арестовали как соучастника в деле об уклонении от уплаты налогов в отношении фонда Hermitage Capital.

В США составили «список Магнитского» после смерти юриста. Документ предусматривает экономические и визовые ограничения в отношении лиц, которые, по мнению Белого дома, могут быть причастны к смерти Магнитского, а также к другим нарушениям прав человека в России.