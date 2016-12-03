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Согласно закону об оборонной политике США на 2017 год, военные расходы Пентагона составят $611 млрд. Соответствующий документ подписал президент США Барак Обама, передает AP.

В соответствии с предложенным ранее Конгрессом и подписанным Обамой законом об ассигнованиях США на военные нужды, в 2017 году Пентагон прекращает двустороннее военное сотрудничество с Россией.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не будет уверен в том, что Россия «прекратила оккупацию территории Украины и свои агрессивные действия, которые угрожают территориальной целостности Украины и ее суверенитету, членам Североатлантического альянса, а также соблюдает условия минских договоренностей о прекращении огня на востоке Украины».

В документе отдельно прописан запрет выделять средства на «любые действия, которые признают суверенитет РФ над Крымом».

В 2017 году США намерены также «сдерживать Россию», на что планируется выделить $4,3 млрд. Эти деньги потратят на «политическую, экономическую и публичную дипломатию». При этом Пентагон также окажет поддержку союзникам по НАТО.

Ранее в Пентагоне заявляли, что США готовы в течение долгого времени противостоять российской агрессии и, если потребуется, защитить союзников и «миропорядок, основанный на твердых принципах».

Глава МИД РФ Сергей Лавров после того, как Конгресс решил прекратить сотрудничество с Россией, говорил, что такой запрет власти США устанавливали еще в 2015 году, вместе с тем в законе закреплялось право американского лидера разрешать контакты по военной линии.