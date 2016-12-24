08:16

Росавиация приостановила полеты нескольких самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за дефекта стабилизатора, сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.

Число самолетов, эксплуатация которых приостановлена, собеседник агентства не сообщил, отметив, что часть из них принадлежит «Аэрофлоту».

По данным источника РИА Новости, речь идет о шести SSJ-100 «Аэрофлота» и одного «ИрАэро». Из-за проблем с самолетами «Аэрофлот» отменил несколько внутрироссийских рейсов.

Ранее сообщалось, что дефект в стабилизаторе (деталь в хвостовой части самолета) обнаружила «ИрАэро», после этого Росавиация потребовала проверить SSJ-100. В авиакомпании указывали, что этот дефект не ведет «к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации».

SSJ-100 – российский среднемагистральный самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Российские авиакомпании используют 46 Sukhoi Superjet, больше всего этих самолетов в авиапарке «Аэрофлота».