11:33

Мальтийский рыцарский орден (религиозный орден Римско-католической церкви) назвал недопустимым решение папы римского Франциска начать расследование отстранения канцлера ордена от должности. Об этом сообщает AP.

Рыцари Мальты назвали отстранение канцлера «актом внутреннего государственного управления суверенного Мальтийского ордена, который подпадает исключительно под его компетенцию». Как отмечает AP, орден выступил с «экстраординарной» критикой главы Римской-католической церкви.

Ранее папа римский распорядился начать расследования обстоятельств, при которых от должности был отстранен канцлер ордена Альбрехт фон Безелагер.

Безелагера снял с поста магистр ордена Мэтью Фестинг. Как уточняет AP, бывшего канцлера Мальтийского ордена обвиняют в поддержке программ бесплатной раздачи презервативов, в то время как церковь не приветствует контрацепцию.