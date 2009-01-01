12:35

Зимбабве отправила больше 30 слонов в Китай, заявили представители природоохранной общественной организации Zimbabwe Conservation Task Force (ZCTF). Об этом сообщает The Guardian.

По словам зоозащитников, слоны в Китае будут содержаться в неволе. Глава ZCTF Джонни Родригес сообщил, что некоторым из отправленных в Китай слонов меньше трех лет – это слишком молодые животные, чтобы отлучать их от стада.

Сколько Китай заплатил за зимбабвийских слонов, не уточняется. Скорее всего, их отправят в два национальных парка.

Как говорят представители природоохранных организаций, экспорт слонов законен, хотя и является спорным, поскольку животным «не место в неволе, и такая практика разрушает социальную структуру стада». Зоозащитники также указывают на высокую смертность при отлове и транспортировке животных.

В мае власти Зимбабве объявили, что будут продавать за рубеж разных диких животных, чтобы спасти их от засухи. Возможная стоимость зверей и другие детали не сообщались.

Зимбабве в 2015 году отправила в Китай 20 слонов, за каждого из них КНР заплатила $40 тысяч. Зоозащитники выступали против продажи животных в эту страну, поскольку их возраст также был слишком мал. Кроме того, представители природоохранных организаций опасались, что со слонами будут «бесчеловечно обращаться».