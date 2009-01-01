13:56

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова выступила за создание реестра граждан, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Об этом Кузнецова заявила в эфире программы «Поздняков» на НТВ, полная версия которой выйдет 26 декабря.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения, – цитирует сайт телеканала Кузнецову. – Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ».

В ноябре фонд Кузнецовой, занимающийся борьбой с педофилами, стал одним из операторов президентских грантов. Организация выделила 6,2 млн рублей Центру по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента, которым руководит работавшая с бывшим уполномоченным по правам ребенка Павлом Астаховым Анна Левченко.