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Россия проголосовала за резолюцию Совбеза ООН по Израилю, поскольку документ основан на «формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля».

Об этом говорится в опубликованном 24 декабря заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе подчеркнули, что Россия продолжит способствовать палестино-израильским переговорам как посредник. В ведомстве также напомнили о «сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины».

СБ ООН 23 декабря принял резолюцию, которая требует запретить Израилю строить свои поселения на территории Палестины. За проголосовали 14 членов СБ, США воздержались. Власти Израиля объявили, что откажутся выполнять резолюцию ООН.