17:38

В Тунисе задержали племянника предполагаемого берлинского террориста Аниса Амри, передает BBC News со ссылкой на МВД страны.

Кроме того, были задержаны еще двое молодых людей, все трое, как предполагает полиция, состоят в террористической ячейке.

Как указали в полиции указали, племянник Амри признался, что общался с дядей через зашифрованный чат телеграма, чтобы избежать наблюдения.

«Исламское государство», которое взяло на себя ответственность за теракт в Берлине, 23 декабря опубликовало видео, где Амри обещает отомстить за смерти мусульман от бомбардировок.

Самого предполагаемого террориста застрелили в Милане в ходе перестрелки, до этого немецкие СМИ сообщали, что на месте теракта в Берлине были найдены документы гражданина Туниса Аниса Амри.

Вечером 19 декабря в столице Германии неизвестный на грузовике въехал в посетителей рождественской ярмарки. Погибли 12 человек, 48 были ранены. Прокуратура Германии признала случившееся терактом.