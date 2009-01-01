18:10

Первая женщина-пилот афганских ВВС Нилуфар Рахмани попросила убежища в США из-за угроз от боевиков на родине. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Рахмани приехала в США в 2015 году для обучения в американских Военно-воздушных силах. Ее курс закончился в декабре, и ей нужно возвращаться домой, пишет WSJ, но она не будет этого делать, поскольку опасается за свою жизнь.

Пилотом Рахмани стала в 2013 году, после чего стала получать угрозы от «Талибана» (запрещен в России), а также от дальних родственников, которые посчитали, что ее военная карьера – это позор для семьи.

Командующий воздушными силами Афганистана Абдул Вахаб Вардак недавно предостерег афганских военных от просьб о получении убежища в США. По его словам, они будут депортированы в Афганистан и арестованы, указывает WSJ.

Официальный представитель афганских ВВС сказал газете, что пилоты должны возвращаться на родину после тренировок за рубежом.

Как сказала изданию Рахмани, если она получит убежище в США, она продолжит летать либо в составе американских ВВС, либо пилотом коммерческих авиалиний.

В октябре Пентагон сообщил, что с января 2015 года 44 афганских военнослужащих покинули военные базы в США, где проходили обучение, и остались нелегально жить в стране. Обучение военных из Афганистана для борьбы с талибами ведется в США с 2007 года.