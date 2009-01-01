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Ранее арестованные по подозрению в планировании террористической атаки в торговом центре немецкого города Оберхаузен отпущены на свободу. Об этом пишет Spigel со ссылкой на заявление полиции.

«Несмотря на интенсивное расследование, подозрение в отношении мужчин, склонных к салафитским взглядам, не подтвердилось», – сообщили в полиции Эссена.

23 декабря по подозрению в подготовке теракта в торговом центре были арестованы два брата. Выходцы из Косово были задержаны в городе Дуйсбург.

Полиция Германии работает в усиленном режиме после теракта в Берлине. Вечером 19 декабря неизвестный на грузовике въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Погибли 12 человек, 48 были ранены. Позже ИГИЛ заявило о причастности к организации теракта.