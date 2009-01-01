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Следствие по делу о покушении на посла России в Анкаре Андрея Карлова выявило, что убийство было спланированным. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu.

Убийца российского посла действовал не в одиночку, подчеркивает министр. Правоохранительные органы пытаются «выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами».

«На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена», – заявил Сулейман Сойлу.

Он также отметил, что нападение на Карлова и теракты после парламентских выборов в Турции в июне 2015 года могут быть взаимосвязаны и направлены на дестабилизацию Ближнего Востока.

«Террористы PKK, течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и ДЕАШ – это лишь инструменты в одной большой игре», – сказал Сойлу.

Министр выразил надежду, что Россия и Турция «не попадут в подобные ловушки».

Посол России Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавшего застрелили правоохранители. Им оказался бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Карлова «подлым», а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что теракт является «фактически нападением» на Россию.