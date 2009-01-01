Почти два года назад на сайте Slon (теперь – Republic) вышла моя первая колонка с провокационным названием «Как рухнет режим?». Она оказалась весьма популярной (с тех пор ее прочитали около миллиона человек). Основная мысль статьи, напомню, заключалась в том, что созданная Владимиром Путиным система обладает уникальным иммунитетом к любым политическим потрясениям: в ответ на рост недовольства граждан внутренней политикой она способна переключиться на внешнюю; экономическим проблемам она может найти причину в лице врагов – внешних и внутренних; обвинениям в антидемократизме – противопоставить традиционную российскую державную идеологию. Все это создает власти практически тотальную поддержку, а ее оппоненты – как неудачники, воздыхающие о 1990-х, так и молодые либералы, больше желающие уехать из страны, чем изменить ее – ненавидят друг друга сильнее, чем правящую элиту. Именно поэтому, утверждал я, никакие серьезные политические вызовы российскому режиму не грозят.

Эта часть прогноза подтвердилась. Население не разочаровалось в элитах даже несмотря на экономический кризис; оппозиция не сплотилась даже на фоне жестокого убийства одного из ее лидеров. Что бы ни делала власть – замораживала зарплаты, изымала накопительные пенсии, повышала цены на парковку, запрещала ввозить из-за границы любимые многими продукты – ее популярность оставалась на близких к рекордным уровнях. Оппозиция проиграла все что только возможно, разобщилась практически до предела. Запад постепенно попривык к новому путинскому порядку и задумался о пользе популизма; Украина стала главнейшим разочарованием десятилетия, вернувшись к системе столь же коррумпированной и неэффективной, как недавно разрушенная. Поэтому и сейчас я могу повторить: не следует ждать проблем, которые могут нанести Кремлю любые политические катаклизмы – от крупных терактов до допинговых скандалов, от «чеченского» результата на предстоящих президентских выборах до нового обострения в отношениях с Западом.

В то же время я утверждал два года назад, что основной целью российской власти является максимальное личное обогащение – и единственной проблемой, которая может серьезно повлиять на ее настроение и на ее восприятие будущего, – это невозможность обогащаться как прежде.