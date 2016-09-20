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Избранный президент США Дональд Трамп планирует избавиться от своего благотворительного фонда, пишет Washington Post.

«Фонд проделал хорошую работу. Однако во избежание конфликта интересов я решил продолжать заниматься благотворительностью другими способами», – заявил он.

Будущий президент отметил, что организация осуществляла «многомиллионные инвестиции в бесчисленное количество организаций» и поддерживала ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей.

Ранее Фонд Дональда Трампа не раз критиковался за нецелевую трату денег, пишет издание. В том числе лидера республиканской партии обвиняли в использовали денег благотворительной организации для урегулирования судебных исков, связанных с его коммерческими предприятиями.

Ранее пресс-секретарь будущего президента США сообщал, что Трамп избавился от всех принадлежащих ему акций еще до выборов. Вырученные деньги, как утверждалось, он потратил финансирование предвыборной кампании. По данным Washington Post, эти расходы составили $66 млн.