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На полицейский патруль в Махачкале было совершено вооруженное нападение, пишет «Интефакс» со ссылкой на сообщение регионального МВД.

«Неизвестные в Махачкале недалеко от Троллейбусного кольца обстреляли наряд полиции. Полицейские получили ранения и были госпитализированы», – сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

По предварительным данным, полицейские попытались проверить документы у людей, ехавших на машине. В ответ по ним был открыт огонь. Нападавшие скрылись на автомобиле. Их разыскивает полиция.