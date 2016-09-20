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Благотворительный фонд избранного президента США Дональда Трампа не может быть распущен, так как в отношении организации ведется расследование. Об этом заявили в прокуратуре штата Нью-Йорк.

«В отношении фонда Трампа все еще проводится расследование, и он не может быть расформирован на законных основаниях до тех пор, пока это расследование не завершится», – написала представитель ведомства Эми Спиталник.

Ранее будущий президент США объявил о планах закрыть свой благотворительный фонд, чтобы избежать конфликт интересов после его вступления в должность главы государства.

В сентябре прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Donald J. Trump Foundation. Ведомство подозревает организацию в несоблюдении законов штата.

Фонд Дональда Трампа не раз критиковался за нецелевую трату денег, пишет Washington Post. Лидера республиканской партии уличили в использовали средств благотворительной организации для урегулирования судебных исков, связанных с его коммерческими предприятиями.