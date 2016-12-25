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КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные долетать до территории США. Об этом заявили эксперты Национального агентства разведки Южной Кореи, передает Yonhap.

«Серьезность северокорейской ядерной программы состоит в быстром росте числа боеголовок, а также их минитюаризации и разнообразии», – отмечается в докладе.

Южнокорейские эксперты предполагают, что Пхеньяну удалось разработать улучшенную версию атомной бомбы. Несмотря на последние неудачи в испытаниях в прошлый раз баллистическая ракета КНДР пролетела около 1,4 тысячи километров, отмечает агентство.

«Разработка межконтинентальных ракет подводного базирования займет несколько лет, однако теперь это вопрос времени, а не технологий. Учитывая возможности северокорейских подлодок, военные базы США не только в Южной Корее, но и в Японии будут под угрозой», – считают эксперты.

В конце ноября Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна. Это стало ответом на проведенные КНДР в сентябре испытания ядерного оружия.