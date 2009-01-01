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Пассажирский Ту-154 пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авиадиспетчеры не могут установить связь с самолетом. По данным агентства, на борту самолета находится около сотни человек.

По данным агентства «Прайм», это самолет Минобороны, на его борту – 70 человек. То, что самолет не является гражданским, агентству подтвердила Росавиация.

Источник «Прайма» также сообщил, что Ту-154, по предварительным данным, должен был лететь в сирийскую Латакию.

Самолет вылетел из Сочи в 5:20 мск, с радаров он пропал через 20 минут в 5–7 километрах от аэропорта над акваторией Черного моря, добавляет «Интерфакс». Собеседник агентства в экстренных службах также указал на то, что Ту-154, вероятно, перевозил военных в Латакию.