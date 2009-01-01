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На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154, принадлежащего Минобороны, по уточненным данным, находился 91 человек, сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, среди них в том числе были музыканты и представители СМИ.

«Предварительно, на борту находились музыканты военного академического ансамбля песни и пляски имени Александрова», – сказал источник «Интерфакса».

Ранее сообщалось, что самолет Минобороны Ту-154 исчез с экранов радаров через 20 минут минут после вылета из Сочи. Он вылетел в 5:20 мск и пропал в 5–7 километрах от аэропорта над акваторией Черного моря.

По предварительным данным, самолет перевозил военных в Сирийскую Латакию. Росавиация подтвердила, что пропавший Ту-154 не является гражданским.