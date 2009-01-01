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На борту пропавшего с радаров Ту-154 находились 83 пассажира и 8 членов экипажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

К поиску самолета привлечены все спасательные службы авиачастей Краснодарского края и соседних регионов.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, об исчезновении самолета доложили Владимиру Путину, передает «Прайм». Экстренные службы докладывают главе государства о ситуации.

Самолет Минобороны вылетел из аэропорта Адлер в 05:20 мск и пропал с радаров через 20 минут. По данным источников СМИ, на борту могли находиться музыканты и журналисты.

В Минобороны позднее подтвердили, что в самолете летели артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были поздравить военнослужащих базы Хмеймим с Новым годом, и 9 журналистов.