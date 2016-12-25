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Ту-154 Минобороны РФ упал в горах Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края», – сказал собеседник РИА Новости.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, самолет мог упасть в Черное море недалеко от Сочи. Также о падении Ту-154 в море сообщает «Россия 24».

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность или ошибка экипажа, передает «Прайм». По данным агентства, самолет ищут семь морских судов, из аэропорта Сочи в район поиска вылетел вертолет Ми-8.

По данным источника «Интерфакса», спасатели обнаружили вблизи Сочинского побережья предполагаемое место падения военного самолета. Собеседник агентства в силовых структурах заявил, что шансов выжить у пассажиров и экипажа самолета при падении в море практически не было.

Самолет разбился при наборе высоты, экипаж не подавал сигнал бедствия, добавил источник «Интерфакса». Как сообщает ТАСС, в полутора километрах от берега Сочи найдены обломки шасси Ту-154.

На борту самолета, по информации «Прайма», кроме военных и артистов ансамбля имени Александрова находились журналисты «Первого канала» и телеканала «Звезда». Ансамбль Александрова составляет большинство пассажиров пропавшего Ту-154, добавляет агентство.