09:14

Военный Ту-154, вылетевший из аэропорта Сочи, упал в Черное море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Фрагменты корпуса найдены на глубине 50–70 метров. В самолете летели 83 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров – артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были поздравить с Новым годом военнослужащих базы Хмеймим в сирийской Латакии.

Позднее Минобороны уточнило, что на борту были 84 пассажира и 8 членов экипажа, всего 92 человека.

Также Минобороны подтвердило, что в самолете летели девять журналистов, в том числе корреспондент, оператор и звукооператор «Первого канала», передает «Прайм». Эту информацию «Интерфаксу» подтвердила пресс-служба канала. Кроме того, в Латакию летела съемочная группа телеканала «Звезда».

По данным источника РЕН ТВ, на борту также могла находиться Елизавета Глинка (доктор Лиза), глава общественной организации «Справедливая помощь». Минобороны пока не распространяет список имен тех, кто находился на борту самолета, уточняет телеканал.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что за час поисковых работ спасатели не обнаружили ни одного плота с выжившими. По предварительным данным источника «Интерфакса», при наборе высоты экипаж Ту-154 столкнулся с «критической технической неисправностью».

Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения Ту-154, передает ТАСС. В рамках дела проводятся опросы должностных лиц, руководивших полетом, и технического персонала, изымается предполетная документация, добавляет «Прайм».

О пропаже с радаров Ту-154 после вылета из Сочи стало известно утром 25 декабря. По данным РИА Новости, самолет выполнял в Сочи дозаправку.