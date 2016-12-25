11:45

Самолет Ту-154, перевозивший военных и артистов в Сирию, по предварительным данным, упал в Черное море из-за технической неисправности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, эта версия является приоритетной для комиссии по расследованию причин крушения. Версия теракта «практически исключается», как и версия ошибки экипажа, добавил источник.

До этого собеседники агентства также говорили о версиях некачественного топлива и попавшей в двигатель самолета птицы.

В Минобороны заявили, что последний ремонт Ту-154 прошел в декабре 2014 года, передает РИА Новости. Управлял разбившимся воздушным судном летчик первого класса Роман Волков, который налетал больше трех тысяч часов.

Ранее в Росгидрометцентре оценили сложившиеся утром 25 декабря погодные условия как «простые для пилотирования», передавал «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства поручил главе правительства Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию крушения.

Ту-154 с 92 пассажирами и членами экипажа на борту вылетел из Сочи в 05:25 мск 25 декабря и пропал с радаров через 20 минут. Позднее в Минобороны сообщили, что самолет пропал с радара через две минуты после взлета.

В списках пассажиров – 64 артиста и руководитель ансамбля имени Александрова. В Минобороны сообщали, что ансамбль должен был поздравить с Новым годом военных на базе Хмеймим в сирийской Латакии. Как сказал сотрудник ансамбля «Медузе», коллектив собирался выступить в Алеппо.

Также на борту Ту-154 находились девять сотрудников СМИ (съемочные группы НТВ, «Первого канала» и «Звезды») и директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Гибель Глинки изданию «Сноб» подтвердил ее супруг.