09:45

Двое полицейских, раненные в Махачкале при обстреле в ночь на 25 декабря, скончались. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Один из полицейских умер на месте, второй – в больнице. Нападавших по-прежнему ищут.

Источник в силовых структурах Дагестана также сообщил «Интерфаксу», что в ночь на 25 декабря неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пункт полиции в Кизилюрте. Пострадавших нет, нападавшие скрылись.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли патруль на трассе Махачкала–Каспийск. По предварительным данным, это произошло после того, как сотрудники полиции попытались проверить документы у людей, ехавших в автомобиле.