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Спасатели обнаружили тела нескольких погибших при крушении Ту-154 Минобороны РФ, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Военное ведомство подтверждает, что найдено одно тело.

«В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», – цитирует «Прайм» официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Ранее Минобороны уточнило, что на борту были 92 человека, в том числе 84 пассажира. По данным источника «Прайма», большинство пассажиров – 68 человек – это артисты ансамбля имени Александрова.

В том числе в самолете летел руководитель ансамбля, главный военный дирижер Валерий Халилов, сообщает со ссылкой на источники «Интерфакс». В военном ведомстве подтверждали, что ансамбль летел в Сирию на базу Хмеймим.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе НТВ, на борту также была съемочная группа телеканала из трех человек. Ранее стало известно, что в Сирию на Ту-154 летели съемочные группы «Первого канала» и «Звезды».

Источники РЕН ТВ ранее указывали, что в Ту-154 могла находиться Елизавета Глинка (доктор Лиза). По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сведений об этом пока нет. Также об этом не знает глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, передает «Интерфакс».

Источник агентства указал, что в списках пассажиров Ту-154 есть Елизавета Глинка, но была ли она на борту, неизвестно, информация из аэропорта об этом пока не получена. Как сообщил собеседник издания из окружения Глинки, ее не было в самолете.

Ту-154 вылетел из Сочи в 05:20 мск 25 декабря, самолет направлялся в сирийскую провинцию Латакия на базу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. Он пропал с радаров через 20 минут после вылета.

Сообщалось, что при наборе высоты экипаж столкнулся с «критичной технической неисправностью». По данным источников «Интерфакса», также рассматривается версия качества топлива и попавшая в двигатель самолета птица.