10:47

Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154.

Среди них значатся Елизавета Глинка (доктор Лиза) и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

Вместе с тем, неясно, была ли на борту доктор Лиза: как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в ее окружении, она летела на Ту-154 из Москвы в Сочи, но в Сирию не направлялась.

https://twitter.com/meduzaproject/status/812922922058780672

На сайте президентского Совета по правам человека позднее появилось соболезнование в связи с гибелью Елизаветы Глинки, передает «Медиазона». На момент написания заметки сайт СПЧ был неисправен.

https://twitter.com/sssmirnov/status/812935150963146752

Также в списке, опубликованном Минобороны, девять сотрудников СМИ, 64 артиста ансамбля имени Александрова, 8 членов экипажа и двое гражданских служащих, в том числе руководитель управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков.

https://twitter.com/channelone_rus/status/812920176819716098?ref_src=twsrc%5Etfw

О падении в Черное море направлявшегося в Сирию Ту-154 Минобороны объявило утром 25 декабря. Всего на борту были 92 человека. Предварительные версии крушения ведомство или МЧС пока не озвучивали.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказал, что Ту-154 был выпущен больше 30 лет назад, но «претензий к его техническому состоянию не было». Перед вылетом самолет был исправен, в целом Ту-154 эксплуатировали «в щадящем режиме».