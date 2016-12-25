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Спасатели определили район катастрофы Ту-154, выживших не наблюдается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На борт спасательного судна, по последним данным, подняли четыре тела. В поисковой операции задействованы четыре корабля, четыре вертолета, самолет и беспилотные летательные аппараты. РИА Новости сообщает, что найдены семь тел погибших.

Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были поздравить российских военных на базе Хмеймим с Новым годом.

Также в катастрофе погибла Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь».